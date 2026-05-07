İran medyası: İran'ın Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. İran'ın Fars Haber Ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası'da çatışma çıktığını belirtti.

Dünya
  • 07.05.2026 22:28
  • Giriş: 07.05.2026 22:28
  • Güncelleme: 07.05.2026 22:38
Kaynak: AA
Fotoğraf: Wikimedia Commons

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken, olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"KEŞM ADASI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI"

İran’ın Fars Haber Ajansı ise İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’da çatışma çıktığını duyurdu.

