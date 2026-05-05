İran medyasından iddia: ABD'nin sivil tekneleri hedef aldığı saldırıda 5 kişi öldü

ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.

Haberde, ABD’nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.