İran medyasından iddia: ABD'nin sivil tekneleri hedef aldığı saldırıda 5 kişi öldü

ABD'nin İran kıyıları yakınlarında sivil tekneleri hedef aldığı iddia edilen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı olmadığı belirtilen teknelere yönelik saldırı, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı.

Dünya
  • 05.05.2026 07:29
Kaynak: AA
ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.

Haberde, ABD’nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.

