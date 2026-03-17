İran, misilleme saldırılarında en çok hangi ülkeyi hedef aldı?

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 3955 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıklarına ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 304 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1627 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

KUVEYT

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 257 balistik füze ve 516 İHA engellendi.

BAHREYN

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 129 füze ve 215 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KATAR

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 174 balistik füze, 84 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ÜRDÜN

Ürdün ordusu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ülkeye yönelen 204 füze ve iHA'dan 187’sinin imha edildiğini açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 25 füze ve 389 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.

UMMAN

Umman Sultanlığı ise 16 İHA ile hedef alındığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre 28 Şubat’tan bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla İHA ve yüzlerce füze kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin, "bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını" ancak bunun "ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmayacağını" söylemişti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.