İran, Mısır'daki zirveye katılmıyor: İran halkına saldıran, tehdit eden ve yaptırım uygulayanlarla görüşmeyiz

Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne davet edilen İran, zirveye katılmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Ne Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ne de ben İran halkına saldıran ve bizi tehdit etmeye ve yaptırım uygulamaya devam eden muhataplarımızla görüşemeyiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İran, Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılma davetinden dolayı minnettardır. Diplomatik diyaloğu desteklemekle birlikte, ne Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ne de ben İran halkına saldıran ve bizi tehdit etmeye ve yaptırım uygulamaya devam eden muhataplarımızla görüşemeyiz.

"FİLİSTİNLİLER, TEMEL ÖZYÖNETİM HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMA HAKKINA SAHİPTİR"

Bununla birlikte İran, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sona erdirecek ve işgal güçlerinin sınır dışı edilmesini sağlayacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılamaktadır. Filistinliler, temel özyönetim haklarını güvence altına alma hakkına sahiptir ve tüm devletler, meşru ve meşru davalarında onlara her zamankinden daha fazla destek olmak zorundadır.

İran, bölgede barış için her zaman hayati bir güç olmuştur ve olmaya devam edecektir. Soykırımcı İsrail rejiminin aksine, İran, özellikle sözde müttefiklerinin parasıyla sonsuz savaşlar peşinde değil, sonsuz barış, refah ve iş birliği peşindedir."

TRUMP BAŞKANLIK EDİYOR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında Mısır'da gerçekleştirilecek Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkenin liderinin katılması bekleniyor.