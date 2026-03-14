İran "Mossad'la bağlantılı" 2 kişiyi gözaltına aldı

Dünya
  • 14.03.2026 11:40
  • Giriş: 14.03.2026 11:40
  • Güncelleme: 14.03.2026 11:52
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İran'da ABD-İsrail tarafından hedef alınan yerlerin konumlarını İsrail istihbarat servisi Mossad'a göndermeye çalıştıkları tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLAR GÖNDERİLMİŞ

Gözaltına alınan kişilerin saldırıya uğrayan noktaların fotoğraflarını çekip İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşuna gönderdiklerinin de tespit edildiği aktarıldı.

