İran "Mossad'la bağlantılı" 2 kişiyi gözaltına aldı
İran medyasında yer alan habere göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLAR GÖNDERİLMİŞ
Gözaltına alınan kişilerin saldırıya uğrayan noktaların fotoğraflarını çekip İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşuna gönderdiklerinin de tespit edildiği aktarıldı.