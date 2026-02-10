İran muhalif sesleri kısıyor

Dış Haberler

ABD ile müzakere masasında tansiyonun düşmesini fırsat bilen İran yönetimi, binlerce kişinin öldürüldüğü protestoların ardından muhalif sesleri bastırmak için harekete geçti. İran yönetimi, aralarında Reform Cephesi lideri Azer Mansuri’nin de bulunduğu dört ismi “siyasi ve toplumsal düzeni bozmak” ve “ABD ile İsrail adına hareket etmek” suçuyla gözaltına aldı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Reform Cephesi Başkanı Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile asli üye Muhsen Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından “anayasaya aykırı tutum ve düşman propagandası ile eş güdüm” gerekçesiyle gözaltına alındı. Reformist Cephe, ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada protestolarda yaşanan ölümler nedeniyle “büyük bir felaketle” karşı karşıya olunduğunu vurgulamış, kapsamlı reformlar ve bağımsız bir soruşturma mekanizması talep etmişti. Açıklamada, “geçmişin yıkıcı yöntemlerinin sürdürülmesi halinde ülkenin dağılma riskiyle karşı karşıya kalacağı” uyarısı yapılmıştı. İran yargısı ayrıca, cezaevinde bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi’ye yedi yılı aşan ek hapis cezası verdi.