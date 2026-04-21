İran müzakereye katılmayacağını açıkladı, ABD Başkanı Trump ateşkesi uzattığını duyurdu

İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan’a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD’ye ilettiği bildirildiğinin ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir adım geldi.

Trump, İran’daki liderler ve temsilciler birleşik bir öneri sunana kadar ve söz konusu öneri sunulup görüşmeler sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağını duyurdu.

TruthSocial hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran Hükümeti’nin ciddi şekilde bölünmüş olduğu gerçeğine dayanarak—ki bu beklenmedik bir durum değildir—ve Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ile Başbakan Shehbaz Sharif’in talebi üzerine, İran’daki liderler ve temsilciler birleşik bir öneri sunana kadar ülkeye yönelik saldırımızı durdurmamız istendi.

Bu nedenle ordumuza ablukanın sürdürülmesi, diğer tüm açılardan ise hazır ve muktedir durumda kalınması talimatını verdim. Buna bağlı olarak, söz konusu öneri sunulup görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."