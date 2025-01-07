İran, Natanz nükleer tesisinde hava savunma tatbikatı düzenledi

İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisine yönelik muhtemel hava saldırılarına karşı savunma amacıyla “İktidar 1403” adlı hava savunma tatbikatı düzenledi. İran Hava Savunma Karargahı Komutanı Tuğgeneral Kadir Rahimzade, tatbikatın, karmaşık hava tehditleri ve zorlu elektronik harp koşulları altında nükleer tesislere yönelik muhtemel saldırılara karşı savunma kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

Tatbikata ilişkin paylaşılan görüntülerde, Natanz nükleer tesisi çevresinde muhtemel düşman hedeflerine karşı “Dezful” ve “9 Dey” hava savunma füzelerinin ateşlendiği, ayrıca insansız hava aracı tabanlı 358 hava savunma sisteminin kullanıldığı görüldü. Ancak, Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, insansız hava aracı tabanlı hava savunma füzesinin özellikleri ve kapasitesi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmazken, tatbikatın önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Rahimzade, dün yaptığı açıklamada, hava savunma sisteminin geniş kapsamlı olacağını ve tatbikatta yeni hava savunma sistemlerinin test edileceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önceki gün ABD'nin İran'ın nükleer faaliyetlerini tehdit etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemişti. Tesnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak "Bir ülkenin barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler, Birleşmiş Milletlerin (BM) taahhütlerinin açık bir ihlalidir. Adil bir ortamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu duruma müdahale etmesi ve ABD'yi bu tür açıklamalarından dolayı sorumlu tutması beklenir" demişti.