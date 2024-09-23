İran: Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösteriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Entekhab haber sitesine göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Arakçi gündeme dair soruları yanıtladı.

Arakçi, "Yabancı dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Çabamız, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması yönünde." dedi.

Tarafların hazır olması durumunda söz konusu görüşmeleri bulunduğu New York'ta başlatabileceklerini dile getiren Arakçi, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasının Ukrayna ve Gazze gibi uluslararası konular nedeniyle eskiye göre daha zor ve karmaşık olduğunu, buna rağmen müzakerelerin yeniden başlayabileceğini umduklarını kaydetti.