İran, önceden onay alınmış uluslararası uçuşlar hariç hava sahasını kapattı

İran, 14-15 Ocak'ta hava sahasının kapalı olduğuna dair bildiri yayımladı.

Dünya
Kaynak: AA
Fotoğraf: Flight Radar

İran, önceden onay alınmış uluslararası uçuşlar hariç hava sahasını kapattığını bildirdi.

İran, 14-15 Ocak'ta ülkenin hava sahasını kapattığını bildiren NOTAM (Havacılara Bildiri) yayımladı.

NOTAM'da "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedirt" bilgisi verildi.

