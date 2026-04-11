İran ordusu, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz'den geçtiği iddialarını yalanladı

Axios haber sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı.

Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD donanmasına ait birkaç gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Söz konusu geçişin, İran ile koordineli yapılmadığıı belirtildi.

İRAN ORDUSUNDAN YALANLAMA

Axios’un haberi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklamalarının ardından, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanladı.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, tarafından yayımlanan bildiride, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddiaları yalanlanırken boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğu belirtildi.

CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı" ifadesine yer verilmişti.​​​​​​​

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasının ardından İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve İsrail ile ABD müttefiki donanmaların ve ticari gemilerin geçişini yasaklamıştı.

İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu. İran, saldırılara katılmayan bazı ülkelerin gemilerine koordinasyon şartı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni vermişti.

Ayrıca İran, Irak’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

Pakistan'ın arabuluculuğundaki görüşmelerde ateşkes üzerinde uzlaşılmasının ardından İran'a yönelik saldırılar durmuş, İran da Hürmüz Boğazı'nı tekrar açmıştı.