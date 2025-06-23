İran, Ortadoğu'daki ABD üslerine misilleme saldırısı düzenledi

İran, ABD'nin Katar'daki üssüne 6 füze fırlattı. Reuters'in aktardığına göre; İsrailli yetkili Axios'a İran'ın Katar'daki ABD üslerine 6 füze fırlattığını söyledi. Doha'da çok sayıda patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın Katar'daki ABD üssüyle birlikte Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran devlet televizyonu IRIB de gelişmeyi "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" diye duyurdu. İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıya "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) verildiği bildirildi.

Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük üssü olarak biliniyor ve 10 binden fazla Amerikan askerinin bu üste bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'taki üslerde teyakkuz haline geçildiği öğrenildi.

İran saldırısı Katar'ın bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğini kapattığını duyurmasının ardından geldi. ABD ve İngiletere, Katar'daki vatandaşlarına uyarıda bulunmuştu.

KATAR: MİSİLLEME HAKKINI SAKLI TUTUYORUZ

Katar yönetimi, İran’ın El-Udeyd (ABD) Üssü’ne düzenlediği saldırıyı “egemenliğe açık bir ihlal” olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

13 Haziran'da İsrail, İran'a saldırı başlatmıştı. Karşılıklı füze atışlarının bir süre devam ettiği "ilan edilmemiş savaş"a ABD de 20 Haziran'da dahil olmuş ve Fordo nükleer tesisini vurmuştu. İran da ABD'ye misilleme yapacağını duyurmuştu.