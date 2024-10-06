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İran Petrol Bakanı'ndan ülkenin en büyük petrol terminaline ziyaret

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 12:01
  • Giriş: 06.10.2024 12:01
  • Güncelleme: 06.10.2024 12:01
Kaynak: AA
İran Petrol Bakanı'ndan ülkenin en büyük petrol terminaline ziyaret

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İsrail'in "petrol tesislerine saldıracağı" tehditlerinin ardından ülkenin en büyük petrol terminali sayılan Hark Adası'ndaki tesisleri ziyaret ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Paknejad, Buşehr eyaletine yaptığı ziyaret sırasında petrol tesislerini ziyaret etmek için Hark Adası'na gitti.

Adadaki petrol tesislerinin üst düzey yöneticileri tarafından karşılanan İranlı Bakanın, ülkenin en büyük petrol terminaline ev sahipliği yapan adadaki tesisleri ziyaret edeceği belirtildi.

Petrol Bakanı Paknejad, dün de Aseluye kentindeki doğal gaz tesislerini ziyaret etmişti.

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