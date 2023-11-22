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İran, petrol üretimini artırmaya çalışıyor

Ekonomi
  • 22.11.2023 06:00
  • Giriş: 22.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 22.11.2023 07:32
İran, petrol üretimini artırmaya çalışıyor

Ekonomi Servisi

Petrol Bakanı Cevad Ovci, "Günlük petrol üretimimizi gelecek yıl 4 milyon varile çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkesinin günlük petrol üretimini gelecek yıl 4 milyon varile yükseltmeyi hedeflediğini söyledi. Tesnim Haber Ajansı’na göre, Ovci, ülkesinin petrol üretimine ilişkin bilgi verdi. İranlı Bakan, “Günlük petrol üretimimizi gelecek yıl 4 milyon varile çıkartmaya çalışıyoruz” dedi. Ülkesinin 163 milyar varil petrol rezervine sahip olduğuna işaret eden Ovci, iktidara geldiklerinde petrol üretiminin günlük 2 milyon 100 bin varil seviyesinde olduğunu bugün ise bunun 3 milyon 400 bin varile yükseldiğini ifade etti. ABD, 2018’de Başkan Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı. 

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