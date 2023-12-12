İran, Rusya'ya İHA tedariki iddiasıyla, AB'nin yeni yaptırımlarına tepki gösterdi

İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan yeni yaptırım kararının "dayanaksız olduğunu ve bu karara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, AB Konseyi'nin aldığı yaptırım kararını "yıkıcı bir girişim" şeklinde niteleyerek kınadı.

İran'ın savunma sanayisine yönelik yaptırımların hiçbir dayanağının olmadığını belirten Kenani, ülkesinin AB'nin yaptırımlarına karşı mütekabiliyet esası doğrultusunda karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Kenani, yaptırımların AB'ye hiçbir şey kazandırmadığını ve yalnızca İran ile AB arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.