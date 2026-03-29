İran, saldırılar nedeniyle kesinti yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu

İran’da gece saatlerinde elektrik tesislerine yönelik gerçekleşen saldırıların ardından Tahran ve Kerec’te kesinti yaşanan bölgelerde tekrar elektrik verilmeye başlandı.

İran’ın Tasnim Haber Ajansı’na göre, Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde geniş çaplı kesintiler meydana geldiğini doğrulamıştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İran basınında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan bölgesel elektrik kesintilerinin giderildiği, Tahran ve Kerec'te kesinti yaşanan bölgelere enerji verildiği haberleri yer aldı.

İran Enerji Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada tesislerin hedef alındığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada ve sorunun giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor" ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık, teknik ayrıntıların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.