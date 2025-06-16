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İran saldırısında hasar alan Hayfa’daki petrol rafinerisi kapatıldı

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran’ın dün düzenlediği füze saldırılarında hasar alan Hayfa’daki petrol rafinerisinin kapatıldığını duyurdu.

Dünya
  • 16.06.2025 23:36
  • Giriş: 16.06.2025 23:36
  • Güncelleme: 16.06.2025 23:38
Kaynak: iHA
İran saldırısında hasar alan Hayfa’daki petrol rafinerisi kapatıldı
FOTOĞRAF: AA

İran’ın dün İsrail’in Hayfa kentine düzenlediği füze saldırısında petrol rafinerisi hasar aldı.

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, hasar alan Hayfa’daki petrol rafinerisinin kapatıldığını duyurarak, saldırıda rafinerideki enerji santralinin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu nedenle rafineri ve yan şirketlere ait tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.

Şirket, tesise elektrik tedarikini yeniden sağlamak için İsrail Elektrik Şirketi ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

İran'ın rafineriye düzenlediği füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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