İran: "Savaş-ateşkes-müzakere" döngüsünü kıracağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, savaş-ateşkes-müzakere döngüsüne müsamaha göstermeyeceklerini ve bunu kırmak için ABD-İsrail'in ülkeye açtığı savaşta şiddetle karşılık vermeye devam edeceklerini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, yaptığı açıklamada, İran'ın ateşkesi kabul etmeyeceğini yineledi.

Bekayi, "Savaş, müzakereler, ateşkes ve ardından aynı döngünün tekrarlanmasından oluşan bu kısır döngüye müsamaha göstermeyeceğiz. Bu, sadece İran için değil tüm bölge ve ötesi için de felakettir." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in, İran'a açtığı savaşı, "terörist faaliyetler" şeklinde nitelendiren Bekayi, şunları kaydetti:

"Liderlerimizi, komutanlarımızı hatta görevde olmayan komutanlarımızı hedef aldılar. Bu, İran halkına dayatılan haksız bir savaştır. Bu yüzden bu savaşta şiddetle karşı koymaktan başka seçeneğimiz yok."