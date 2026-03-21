İran savaşı ekonomileri nasıl vuracak? Türkiye risk altında mı, kimler daha kırılgan?

İran’la bağlantılı çatışmaların uzaması, küresel ekonomi için yeni bir kırılma noktası yaratabilir. Uzmanlara göre petrol ve doğalgaz sahalarına yönelik saldırılar fiyatları şimdiden yukarı çekerken, sürecin derinleşmesi halinde benzeri görülmemiş bir enerji arz krizi gündeme gelebilir.

Bu durum yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte etkiler yaratacak. Reuters'ın haberine göre bazı ülkeler bu şoka karşı çok daha kırılgan.

AVRUPA: UKRAYNA SAVAŞININ HAYALETİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni bir enerji şoku, Avrupa’da 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle yaşanan krizi yeniden hatırlatıyor.

Almanya: Sanayi ağırlıklı ekonomisi, daha pahalı enerjiden daha fazla zarar görecek.

İmalat sektöründeki faaliyetler, 2022'den bu yana ilk kez daralmayı durdurdu. Ve bir ihracatçı olarak Almanya, herhangi bir küresel ekonomik gerilemeye karşı savunmasız durumda.

Almanya'nın geçen yıl açıkladığı devasa teşvik programı, olumsuz etkilerin bir kısmını hafifletmeye yardımcı olacak, ancak önümüzdeki yıllardaki bütçe açıkları göz önüne alındığında, daha fazla destek sağlama imkanı sınırlı.

İtalya: Aynı zamanda büyük bir imalat sektörüne ev sahipliği yapıyor. Dahası, petrol ve doğalgaz, Avrupa'da birincil enerji tüketiminde en yüksek paylardan birine sahip.

İngiltere: Elektrik üretimi, diğer büyük Avrupa ekonomilerine kıyasla doğalgaza dayalı santrallere daha fazla bağımlı.

Doğalgaz fiyatları neredeyse her zaman elektrik fiyatlarını belirliyor ve savaşın başlangıcından bu yana petrol fiyatlarından daha hızlı artıyor.

Enerji fiyatlarına getirilecek tavan fiyat, enflasyonun ilk etkisini azaltacaktır. Risk ise faiz oranlarında artışa yol açması ve bu nedenle İngiltere'nin, artan işsizlik döneminde G7 ülkeleri arasında en yüksek borçlanma maliyetleriyle daha uzun süre karşı karşıya kalmasıdır. Bütçe baskıları ve tahvil piyasası baskısı, işletmelere ve hane halklarına yardım etme seçeneklerini sınırlamaktadır.

JAPONYA: HÜRMÜZ BOĞAZI BAĞIMLILIĞI

Japonya, petrolünün yaklaşık yüzde 95’ini Orta Doğu’dan alıyor ve bu sevkiyatın büyük bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor.

Bu hattın risk altına girmesi, enerji maliyetlerini artırabilir zayıf yen üzerindeki baskıyı büyütebilir, gıda ve temel ihtiyaç fiyatlarını yükseltebilir.

KÖRFEZ VE YÜKSELEN EKONOMİLER: EN DOĞRUDAN DARBE

Çatışmanın merkezine en yakın bölge olan Körfez ülkeleri doğrudan ekonomik risk altında.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihtimali, petrol ve gaz ihracatının kesintiye uğraması, büyüme beklentilerinin tersine dönmesi gibi riskler Körfez ülkeleri için sorunlu başlıklar olarak duruyor.

Özellikle Kuveyt, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler ciddi risk taşıyor.

HİNDİSTAN: ENERJİYE BAĞIMLILIK KIRILGANLIĞI ARTIRIYOR

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindistan da ciddi risk altında.

Hindistan petrolünün %90’ını ithal ediyor, bunun önemli kısmı Hürmüz üzerinden geliyor.

Şimdiden büyüme tahminleri düşürülüyor, rupi değer kaybediyor, enerji fiyatları gündelik hayatı etkiliyor.

Artan maliyetler, mutfaklardan restoranlara kadar günlük yaşamı bile dönüştürmeye başlamış durumda.

TÜRKİYE: JEOPOLİTİK VE EKONOMİK BASKI BİRLİKTE

İran ile sınır komşusu olan Türkiye, potansiyel bir mülteci akınına ve daha fazla jeopolitik belirsizliğe hazırlanıyor.

Bu arada, ekonomik etkilerin büyük kısmı merkez bankası üzerinde hissediliyor.

Geçmişteki enflasyon krizlerinin tekrarını yaşıyor.

Bir yıl içinde ikinci kez faiz indirim döngüsünü durdurmak zorunda kaldı ve para birimini güçlendirmek için 23 milyar dolara kadar değerli rezerv sattı.

EN KIRILGAN ÜLKELER: KRİZ DENEYİMİ OLANLAR

Sri Lanka, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla kamu sektörü çalışanları için her Çarşamba gününü resmi tatil ilan etti. Okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapatılıyor, zorunlu olmayan toplu taşıma seferleri askıya alınıyor ve sürücülerin artık yakıt alımlarını kısıtlayan Ulusal Yakıt Kartı için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Pakistan iki yıl önce krizin eşiğindeydi ve benzin fiyatlarını artırdı, okulları da iki haftalığına kapattı. Devlet dairelerinin yakıt ödenekleri yarıya indirildi, yeni klima ve mobilya almaları yasaklandı ve araçlarının bir kısmını trafikten çekmeleri emredildi.

Mısır, yakıt ve temel gıda maddelerinin artan maliyetine ek olarak, Süveyş Kanalı ve turizm gelirlerinde de keskin bir düşüş olasılığıyla karşı karşıya. Turizm gelirleri geçen yıl ekonomiye yaklaşık 20 milyar dolar kazandırmıştı. Savaşın başlamasından bu yana kendi para biriminin yaklaşık %9 değer kaybetmesi de, büyük bir kısmı ABD doları cinsinden olan borcunun geri ödenmesini daha da zorlaştırdı.

SAVAŞIN EKONOMİK FATURASI BÜYÜYOR

İran merkezli çatışmanın uzaması, yalnızca askeri değil ekonomik bir kriz riskini de beraberinde getiriyor. Enerji fiyatları üzerinden yayılan bu etki, küresel ekonominin hemen her alanına dokunabilir.