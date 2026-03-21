İran savaşı sonlandırmak için şartlarını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkes çağrılarını reddederek, savaşın sonlanması için ülkesinin şartlarını açıkladı.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuşan Arakçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşı ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik durumunun ABD-İsrail saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran'a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik" dedi.

Boğaz'dan geçişler için diğer ülkelere destek olduklarını aktaran Arakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Arakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir" diye konuştu.

Erakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."