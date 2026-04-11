İran savaşından beri ilk kez: ABD donanmasına ait gemiler Hürmüz'den geçti

Axios haber sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı.

Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD donanmasına ait birkaç gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Söz konusu geçiş, İran ile koordineli yapılmadı.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta saldırmasının ardından İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve İsrail ile ABD müttefiki donanmaların ve ticari gemilerin geçişini yasaklamıştı.

İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu. İran, saldırılara katılmayan bazı ülkelerin gemilerine koordinasyon şartı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni vermişti.

Ayrıca İran, Irak’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

Pakistan'ın arabuluculuğundaki görüşmelerde ateşkes üzerinde uzlaşılmasının ardından İran'a yönelik saldırılar durmuş, İran da Hürmüz Boğazı'nı tekrar açmıştı.