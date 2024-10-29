İran savunma bütçesini artırmaya hazırlanıyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında İsrail’in İran’ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhacerani, İsrail'in geçtiğimiz günlerde düzenlediği hava saldırısında 5 İranlı'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Muhacerani, "İsrail saldırısına başarılı bir şekilde karşı koyan ve saldırıları engelleyen hava savunma karargahına teşekkür ediyorum" dedi.

Muhacerani "Siyonist rejiminin saldırısı ile eş zamanlı olarak ülkenin doğu sınırında yaşanan terör eyleminde ise 10 emniyet gücü şehit oldu" diye konuştu.

Muhacerani, İsrail rejiminin bu saldırıları ile ülke içerisinde milli birlik ruhunu bozabileceğini zannettiğini söyleyerek, “Aksine ülke içerisinde milli birlik artacaktır. Dışişleri Bakanlığımızın da aktif diplomasisi ile düşmanın oyunu bozuldu ve birçok ülke açık bir şekilde saldırıya karşı çıkarak kınadı. Bölgede gerilimin kaynağı İsrail rejimidir. Savaş kışkırtıcısı olan biz değiliz ve bölgede gerilimin düşmesinden yanayız" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ"

Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: