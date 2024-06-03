İran seçime gidiyor: Eski milletvekilinden adaylık başvurusu
İran'da eski milletvekili Hamide Zerabadi cumhurbaşkanlığına adaylık için başvuru yaptı. Başvurucuların aday olabilmesi için Denetleme Heyeti'nin onayından geçmesi gerekiyor.
İran'da eski kadın Milletvekili Hamide Zerabadi, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.
Zerabadi, başvuru sürecinin son gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylıklarını ilan etti.
Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra basına konuşan eski Milletvekili Zerabadi, "Umarım bir gün seçimlerde halk bir kadını cumhurbaşkanı olarak seçer" dedi.
Zerbabadi, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde özellikle dış politika alanında gerilimi düşürecek politikalar izleyeceğini söyledi.
Kadın siyasetçi Hamide Zerabadi, Meclis'in 10. döneminde Kazvin Milletvekili olarak görev yapmıştı.
İRAN'DA SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA YAPILACAK
İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.
Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.
Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.
Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.