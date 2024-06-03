İran seçime gidiyor: Eski milletvekilinden adaylık başvurusu

İran'da eski milletvekili Hamide Zerabadi cumhurbaşkanlığına adaylık için başvuru yaptı. Başvurucuların aday olabilmesi için Denetleme Heyeti'nin onayından geçmesi gerekiyor.

Dünya 03.06.2024 13:40 Giriş: 03.06.2024 13:40

Güncelleme: 03.06.2024 13:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA