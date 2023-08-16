İran: Serbest bırakılan milyarlarca dolarlık döviz varlıkları üretim için kullanılacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ile varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılan milyarlarca dolarlık döviz varlıklarını yerli üretimi desteklemek için kullanacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Reisi, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülke dışında bloke edilen milyarlarca doların Washington ile tutuklu takasını da kapsayan mutabakat çerçevesinde serbest bırakılmasına değindi.

Ülkesinin uzun süredir bloke edilen döviz varlıklarının serbest bırakılmasını "diplomatik başarı" olarak nitelendiren Reisi, ulusal güvenlikle ilgili kazanımların parti veya hizip açısından değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Serbest bırakılan milyarlarca dolarlık kaynağın nasıl kullanılacağına dair tartışmalara da işaret eden Reisi, "Bugün bu kaynaklarla ilgili önemli konu, bunların nasıl harcanacağıdır. Hükümet, Büyük Devrim Lideri'nin (Ayetullah Ali Hamaney), üretimin desteklenmesine dair vurgularına cevaben tüm bu kaynakları üretimin artırılması alanındaki projeler doğrultusunda harcayacaktır." dedi.