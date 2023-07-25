İran sınırında uyuşturucu kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmediği belirtildi.
Hudut kartallarının, arama-tarama faaliyetinde, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladığı ifade edilen açıklamada, yakalananlar ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin Jandarma'ya teslim edildiği bildirildi.