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İran sınırında uyuşturucu kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 15:46
  • Giriş: 25.07.2023 15:46
  • Güncelleme: 25.07.2023 15:46
Kaynak: AA
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İran sınırında uyuşturucu kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmediği belirtildi.

Hudut kartallarının, arama-tarama faaliyetinde, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladığı ifade edilen açıklamada, yakalananlar ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin Jandarma'ya teslim edildiği bildirildi.

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