İran son 20 ayda 60 uçak ve helikopter satın aldı

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Muhammedi, son 20 ayda 60 adet uçak ve helikopter satın aldıklarını söyledi.

"Entekhab" haber sitesine göre Muhammedi, ABD yaptırımlarına rağmen son dönemde ülkenin havacılık envanterine dahil edilen ekipman hakkında bilgi verdi.

Muhammedi, "Dünyada en güvenilir taşımacılık sektörü hava taşımacılığıdır. Maalesef biz bu alanda yaptırımlarla karşı karşıyayız." dedi.

Son 20 ayda 60 uçak ve helikopter satın alındığını kaydeden Muhammedi, alınan uçaklardan 30'unun havacılık sektöründe çalışmaya başladığını belirtti.

İran, ABD yaptırımları nedeniyle bazı malların ithalinde zorluk yaşıyor. Tahran yönetimi, bu sorunu yaptırımları delerek çözmeye çalışıyor.