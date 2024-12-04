İran: "Suriye askeri güç talebinde bulunursa değerlendireceğiz"

Suriye'de HTŞ'nin 27 Kasım'da başlattığı saldırılar bir haftayı geride bıraktı.

Bölgede hükümet, cihatçılar ve YPG güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar hakkında Katar basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye’deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran’dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye’deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var" dedi.

"KOMŞU ÜLKELERE ZARAR VERECEK"

Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, "Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye’deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran’dan çok Suriye’nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye’ye zarar verecektir" diye konuştu.

"TSK'NİN ÜLKEDEN ÇEKİLMESİ ŞARTI MANTIKLI"

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi için TSK'nin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor” ifadelerini kullandı.