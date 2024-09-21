İran, Suriye'deki türbelere ziyaret için düzenlenen seferleri durdurdu

İran devlet televizyonunda konuşan Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Abbas Hüseyni, "Güvenlik sorunları nedeniyle Suriye'ye ziyaretçi gönderilmesi durdurulmuştur ve bu konu şu anda gündemde değildir." dedi.

Hüseyni, "Şu anda tam bir güvenliğin hissedilebileceği, ziyaretçilerin rahatça gidip gelebileceği bir durumu henüz oluşturmuş değiliz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney banliyölerinde bulunan ve Şii Müslümanlar tarafından Hazreti Ali'nin kızı Hazreti Zeyneb'in kabrinin bulunduğu yer olduğuna inanılan Seyyide Zeyneb Türbesi başta olmak üzere Suriye'deki bazı dini mekanlar, İranlılar tarafından toplu ziyaret merkezleri olarak ziyaret ediliyor.