İran Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurdu

Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı’ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının, sabah saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından başladığı belirtildi.

Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi.

Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SUUDİLERİN EN BÜYÜK RAFİNERİSİ

Ras Tanura Rafinerisi'nin günde 550 bin varil işleme kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

Orta Doğu'nun en büyük rafinerilerinden biri olan tesisteki limandan Suudi Arabistan’ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'i yapılıyor.

Tesisteki olası aksamaların dünyada petrol fiyatlarına ciddi etkileri olacağı belirtiliyor.