İran: Tahran'da patlama meydana geldi
İran basınında yer alan habere göre, başkent Tahran'ın kuzeyinde gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedenine dair henüz açıklama yapılmazken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın kuzeyinde gece saatinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Patlamanın meydana geldiği mahallede sivil araç ve evlerdeki hasarın görüntüleri de paylaşıldı.