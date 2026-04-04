İran: Tahran'da patlama meydana geldi

İran basınında yer alan habere göre, başkent Tahran'ın kuzeyinde gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedenine dair henüz açıklama yapılmazken 1 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 04.04.2026 10:09
  • Güncelleme: 04.04.2026 10:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

​​​​​​​Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın kuzeyinde gece saatinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu ABD-İsrail saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamanın meydana geldiği mahallede sivil araç ve evlerdeki hasarın görüntüleri de paylaşıldı.

