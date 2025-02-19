İran: Tahran ile bazı büyük şehirlerde savunma sistemi kuracağız

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, başkent Tahran ve bazı büyük şehirlerde balistik füze saldırılarına karşı savunma sistemleri kuracaklarını söyledi.

Entekhab haber sitesine göre, Hacızade, "Ön Saf Ulusal Medya Programı"nda konuştu.

Hacızade, "İnsansız hava araçları (İHA), uçaklar ve seyir füzelerine karşı savunma sistemlerimiz var ve her geçen gün gelişiyor. Ancak bugüne kadar balistik füzelere karşı bir savunma sistemimiz yoktu" dedi.

"PROJE İLK ÜRÜNLERİNİ GELECEK YIL VERECEK"

Ülkedeki bazı şehirlerde balistik füze saldırılarına karşı savunma sistemleri kurma çalışmalarının 3 yıl öncesine dayandığını belirten Hacızade, "Bu proje ilk ürünlerini gelecek yıl verecek. Tahran ve bazı büyük şehirleri balistik füze karşıtı savunma sistemleriyle donatacağız" ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, ülkedeki bazı kesimlerin "müzakere masasına oturulmaz ise ABD'nin saldırmasından endişe ettiklerini" dile getirerek şunları kaydetti:

"Teknik olarak füze menzilini artırmada hiçbir kısıtlamamız yok. Bir gün ABD ile karşı karşıya gelebiliriz. Ancak ABD, İran'ın çevresinde yeterince hedefe sahiptir. Bu hedefler, düşük maliyetli füzelerle vurulabilir. ABD'yi kıtalararası füzelerle vurmak zorunda değiliz. Eğer onlar bize karşı bir hamle yapmak isterlerse, yaklaşmak zorunda kalacaklar ve o zaman elimizin altında olacaklar."

ABD'nin İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlatma şartları arasında ülkenin füze kabiliyetini düşürmenin de yer aldığı öne sürülüyor.