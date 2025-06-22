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İran: "Tahran’da 200’den fazla nokta vuruldu"

Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’da 200’den fazla noktayı hedef aldığını, saldırılarda 120’den fazla konutun tamamen yıkıldığını ve 500’den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Dünya
  • 22.06.2025 22:35
  • Giriş: 22.06.2025 22:35
  • Güncelleme: 22.06.2025 22:36
Kaynak: iHA
İran: "Tahran’da 200’den fazla nokta vuruldu"
FOTOĞRAF: AA

Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’da 200’den fazla noktayı hedef aldığını bildirdi.

İran’ın Tahran Eyalet Valisi Muhammed Sadık Motemedyan, İsrail’in 13 Haziran’dan bu yana Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

İran basınına konuşan Motemedyan, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejim, son 10 gün içinde Tahran Eyaleti’nde 200’den fazla noktaya saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 120’den fazla konut tamamen yıkıldı, 500’den fazla yapı ise hasar gördü" dedi.

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