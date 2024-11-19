İran, Trump'a "azami baskı yerine azami rasyonellik politikası izleme" çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kuracağı hükümete, İran'a karşı "başarısız olan" azami baskı politikasını sürdürmeme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sebbag, Tahran'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, Suriyeli mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarından kaynaklanan bölgedeki durumu görüştüklerini belirtti.

ABD'de Trump'ın yeniden seçilmesine ilişkin bir soruya Erakçi, Washington yönetiminin İran'a karşı azami baskı politikası izlediğini ancak bu politikanın "Amerikalı yetkililerin de söylediği gibi başarısız olduğu" cevabını verdi.

Erakçi, "Bizim tavsiyemiz, azami baskı yerine azami rasyonelliği kullanmaları ve muhtemelen farklı bir sonuç elde etmeleridir" diye konuştu.