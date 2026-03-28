İran: Türkiye üzerinden ilaç yardımı İran'a ulaştı



İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından temin edilen ilaç yardımının Türkiye üzerinden İran’a ulaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, yardımın İran Kızılayı’na teslim edildiği belirtildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ilk etapta gönderilen yardımın ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitli ilaçları içerdiği ifade edildi. Aynı güzergâh üzerinden yeni yardım sevkiyatlarının da planlandığı ve koordinasyon çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ALTYAPI VE İNSANİ İHTİYAÇ VURGUSU

Tahran yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail’in saldırılarında okullar, hastaneler, ambulanslar, rafineriler ve su kaynakları gibi hayati altyapıların hedef alındığını öne sürmüştü.

Açıklamalarda ayrıca, saldırılar ve uzun süredir devam eden ambargo nedeniyle ülkede insani ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.