İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
Kaynak: AA
İran, "Nur-3" adı verilen ülkenin üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya gönderdiğini duyurdu.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirilen askeri görüntüleme uydusunun, "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roket kullanılarak fırlatıldığını belirtti.
İranlı Bakan, "Nur-3" adı verilen uydunun yer küreden 450 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını aktardı.