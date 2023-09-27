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İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 12:31
  • Giriş: 27.09.2023 12:31
  • Güncelleme: 27.09.2023 12:32
Kaynak: AA
İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu

İran, "Nur-3" adı verilen ülkenin üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya gönderdiğini duyurdu.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirilen askeri görüntüleme uydusunun, "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roket kullanılarak fırlatıldığını belirtti.

İranlı Bakan, "Nur-3" adı verilen uydunun yer küreden 450 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığını aktardı.

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