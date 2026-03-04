İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ın ABD-İsrail'e karşı saldırılarında 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Laricani, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?"

Laricani, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.