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İran, Umman'a heyet gönderdiği iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Umman'a bir heyet gönderdiği iddialarını yalanladı.

Dünya
  • 18.06.2025 20:13
  • Giriş: 18.06.2025 20:13
  • Güncelleme: 18.06.2025 20:14
Kaynak: AA
İran, Umman'a heyet gönderdiği iddialarını yalanladı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Umman'a bir heyet gönderdiği iddialarını yalanladı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Arakçi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Arakçi, "Umman'a herhangi bir müzakere heyeti gönderilmedi. Müzakere heyetinin başı olarak ben Tahran'ı terk etmedim ve bu haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Reuters Haber Ajansı, İran'ın Umman'a bir heyet gönderdiğini öne sürmüştü.

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