İran: Uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin nükleer programına ilişkin daha fazla güvence sağlamak için denetimlerin artırılmasına hazır olduklarını ancak düşük düzeyli uranyum zenginleştirmenin durdurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETİ "VAZGEÇİLEMEZ BİR HAK"

Bekayi, uranyum zenginleştirmenin İran'ın nükleer endüstrisinin sürdürülebilirliği için teknolojik bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, bu hakkın basitçe askıya alınamayacağını ve vazgeçilemeyeceğini söyledi.

ABD'YE ELEŞTİRİ: MASADAKİ TUTUMLA KAMUOYU AÇIKLAMALARI ÇELİŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın iddiasının aksine, İran’ın bu ülkeden yazılı bir anlaşma metni almadığını belirten Bekayi, Amerikan tarafının kamuoyuna verdikleri mesajlarla müzakere masasında sergiledikleri tutumun birbiriyle örtüşmediğini ifade etti.

YENİ MÜZAKERE TURU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bekayi, bir sonraki müzakere turunun tarihinin henüz netleşmediğini, bunun da ABD'nin tutarsız açıklamalarından kaynaklandığını dile getirdi.

İSRAİL'DEN PROVOKASYON UYARISI

İsrail’in İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini sabote etmek isteyebileceğini belirten Bekayi, bu ülkenin provokatif eylemlerle İran’ı suçlama ve bölgedeki çatışmaları artırma girişiminde bulunabileceğine dikkat çekti.

BM YAPTIRIMLARI VE "TETİK MEKANİZMASI" TARTIŞMASI

2015 nükleer anlaşmasında yer alan ve BM yaptırımlarını geri getirebilecek “tetik mekanizması”nın bazı Avrupa ülkeleri tarafından devreye sokulma ihtimaline değinen Bekayi, böyle bir adımın hukuki dayanağının olmadığını ve buna karşılık verileceğini söyledi.

ABD’NİN GAZZE'DEKİ TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Bekayi, ABD'nin Gazze’ye insani yardım girişine izin verilmesi yönündeki sözlerini tutmadığını belirterek, İsrail’in saldırılarının devam ettiğini ve bu durumun Amerikan tarafının güvenilmezliğini ortaya koyduğunu savundu.