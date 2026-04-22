İran 'uyarıları dikkate almadığı' için bir gemiye ateş açtı

İran güçlerinin, Umman Denizi’nde “uyarılara uymadığı” gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü tarafından doğrulanan olayda mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dünya
  • 22.04.2026 09:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.

Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

