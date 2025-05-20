İran ve ABD arasındaki görüşme Trump’a takıldı

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İran, nükleer programının barışçıl olduğunu savunarak uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğini açıkladı. ABD ise anlaşma için bu şartı öne sürüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, Washington’un uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sıfıra indirilmesini şart koşması halinde görüşmelerin hiçbir yere varamayacağını söyledi.

ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni bir anlaşmanın ancak İran’ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen bırakmayı kabul etmesiyle mümkün olabileceğini yineledi.

Geçen hafta Körfez bölgesine yaptığı ziyarette konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmanın çok yakın olduğunu ancak İran’ın bu konuda hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’ın kamuoyuna verdiği mesajların özel görüşmelerdeki tutumuyla çeliştiğini söyledi.