İran ve Hamas arasında kritik Gazze görüşmesi

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İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile Hamas lideri Haniye, Gazze'deki savaşı görüştü. İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Bakıri, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran'ın, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlileri destekleme yönündeki diplomatik çabaları hakkında Haniye'ye bilgi veren Bakıri, "Siyonistlerin saldırı ve işledikleri suçların maliyetli hale getirilmesi için tüm imkanlar kullanılmalı" dedi. Bakıri, Gazze'deki direnişin sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Hamas lideri Haniye ise "İsrail ordusu, dokuz ay süren yoğun askeri saldırı ve Gazze halkına yönelik soykırım sonrasında hedeflerine ulaşmada fiilen başarısız oldu" ifadelerini kullandı. Ateşkes planına dair Hamas'ın pozisyonu hakkında Haniye, Hamas'ın, Filistin ulusunun tüm taleplerini karşılayan her türlü öneriyi memnuniyetle karşıladığını vurguladı.