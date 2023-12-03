İran ve Irak genelkurmay başkanları Bağdat'ta "askeri işbirliğini" görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah, askeri işbirliği ve terörle mücadele konularını değerlendirdi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Irak ziyaretinde Yarallah ile bir araya geldi.

Bakıri görüşmede, "İki ülkenin terörle mücadelede değerli tecrübeleri var. Uygun bir programla tecrübelerini paylaşabilirler." dedi.

İki ülke arasındaki sınıra dikkati çeken Bakıri, "İki ülke sınırlarında yapılacak tatbikat, sınırların güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ise, Irak silahlı kuvvetlerinin askeri, savunma, eğitim, ortak tatbikatlar ve deneyim alışverişinin geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.