İran ve Lübnan meclis başkanları görüştü: Gündem İsrail saldırıları

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ile yaptığı görüşmede, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını söyledi.

Kalibaf, sosyal medya hesabından Berri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede Kalibaf, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve saldırıların devam etmesi halinde yalnızca görüşmeleri dondurmakla kalmayıp İsrail’in karşısında da duracaklarını belirten Kalibaf, “eğer Siyonist rejimin Lübnan'daki suçları devam ederse, sadece diyalog sürecini durdurmakla yetinmeyeceğimizi, aynı zamanda bunlara karşı koyacağımızı vurguladım” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kardeşim, Lübnan Meclis Başkanı Bay Nabih Berri ile yaptığım görüşmede, eğer Siyonist rejimin Lübnan'daki suçları devam ederse, sadece diyalog sürecini durdurmakla yetinmeyeceğimizi, aynı zamanda bunlara karşı koyacağımızı vurguladım.

Yaşasın direniş!

Yaşasın anavatan savunması!

Yaşasın İran ve Lübnan halklarının kardeşliği!"

Berri ise İran’ın Lübnan ile ilgili meselelerdeki duruşunu unutmayacaklarını kaydetti.​​​​​​​