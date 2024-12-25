İran ve Suriye karşılıklı büyükelçilikleri açıyor

Dış Haberler

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Suriye ile büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması üzerine görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre Muhacirani, "(Suriye’deki) Elçilik konusunda yaklaşımımız diplomatiktir. Hem biz hazırız hem de onlar hazır. İki ülkenin elçiliklerinin yeniden açılması için diplomatik istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye hakkında konuşan Muhacirani, halkın iradesine dayalı bir hükümetin kurulması ve toprak bütünlüğünün korunmasının Tahran yönetimi tarafından önemsendiğini söyledi. Muhacirani, "Terörizmin yayılmasının önlenmesi, hem bizim hem de bölge için önemlidir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi önceki gün, Tahran yönetiminin Suriye’deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantısının olmadığını belirtmişti.