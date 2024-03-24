İran ve Umman dışişleri bakanları, “Gazze’deki son gelişmeleri” görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ikili ilişkiler ile Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Busaidi telefonda görüştü.

İki ülke arasında gelişen ilişkilere değinen Abdullahiyan ile Busaidi, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini sürdürme ve güçlendirme yönündeki iradelerini dile getirdi.