İran yabancı bir petrol tankerine el koydu

İran yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

  • 08.05.2026 14:24
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İran ordusunun, "bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan" yabancı bir petrol tankerine müdahale ederek, el koyduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz komandoları, "Ocean Koi" adlı yabancı bir petrol tankerine müdahale etti.

"Bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran'ın petrol ihracatına zarar vermeye çalıştığı" öne sürülen tankerin, İran deniz komandoları tarafından ele geçirilerek, ülkenin güney kıyılarına çekildiği aktarıldı.

Tankere müdahalenin tam olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilgisine dair detay verilmezken paylaşılan görüntülerde, İranlı komandoların gece saatlerinde tankere sürat tekneleriyle yanaşarak gemiye çıktığı görülüyor.

