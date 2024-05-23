İran yalanlamıştı: MSB'den 'Akıncı' yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de hayatını kaybettiği kazada helikopter enkazını Akıncı İHA'nın bulduğuna dair açıklamasını tekrarladı. İran, enkazı kendi İHA'larının bulduğunu duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazasının ardından helikopteri Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) bulduğunu bir kez daha ifade etti.

Aktürk, şunları söyledi:

"Türkiye kötü gününde İran’ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sn. Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var; Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."

İRAN YALANLAMIŞTI

İranlı yetkililer ise enkazın İran'a ait İHA'lar tarafından bulunduğunu açıklamış, Akıncı İHA'nın bulduğu konumun enkazdan 10 kilometre uzağı gösterdiğini belirtmişlerdi.