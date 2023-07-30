İran yaptırımlar nedeniyle Çin'den 45 milyar dolar alacağını tahsil edemiyor

İran Ticaret Odası Temsilciler Kurulu Üyesi Mesud Danışmend, Çin'in İran'a 45 milyar dolar borcu olduğunu, ülkesinin bu parayı yaptırımlar nedeniyle tahsil edemediğini söyledi.

İran'da yayımlanan "İtimad" gazetesine konuşan Danışmend, ülkesinin ABD yaptırımları nedeniyle yurt dışından tahsil edemediği alacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Danışmend, "Çin'in İran'a borcu yaklaşık 45 milyar dolar. Bu hala ödenmedi. Hindistan'la da böyle bir sorunumuz var" dedi.

Güney Kore'nin ABD yaptırımlarını bahane ederek 7 milyar dolar borcunu ödemekten imtina ettiğini söyleyen Danışmend, "Irak'ın ödemesi gereken 8 milyar dolardan ABD sadece 2,7 milyar dolarına izin verdi. Bu da önce Umman'a gidecek, orada yine ABD'nin izniyle bazı ürünler İran'a teslim edilecek" ifadelerini kullandı.