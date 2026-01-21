İran: Yaşanan gösterilerde 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti

İran, ülkede ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler sırasında başlayan gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında, ülkenin birçok noktasındaki protestolar sırasında meydana gelen olaylarda 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek bunların "şehit" sayıldığı ifade edildi.