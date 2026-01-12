İran yönetiminden protestolara karşı gösteri çağrısı

İran’da, ABD ve İsrail’e karşı “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına üç günlük ulusal yas ilan edildi.

İran Devlet Televizyonu’na göre, Bakanlar Kurulu “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına ülkede üç günlük ulusal genel yas ilan ettiğini duyurdu.

Ulusal yas kararıyla birlikte İran halkı pazartesi günü düzenlenecek olan “ulusal direniş yürüyüşüne” davet edildi.

Bakanlar Kurulu, "protestolar sırasında çok sayıda emniyet mensubunun, IŞİD yöntemlerini kullanan şehirli teröristler tarafından öldürüldüğünü" ifade etti.

İran yönetimi, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı yarın yerel saatle 14.00’te sokaklara çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) da gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

Bu gelişmelere paralel ABD Başkanı Donald Trump da sıklıkla gösteriler nedeniyle İran'a saldırı tehdidinde bulunuyor. Wall Street Journal'ın 11 Ocak'ta aktardığına göre; ABD yönetiminden yetkililerin, Başkan Donald Trump'ın "tehditlerinin" uygulanması gerektiği takdirde İran'a yönelik olası bir saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı bildirildi.